Арабская авиакомпания может начать возить туристов из Самары в два города Европы

Поездки в Европу могут упроститься для жителей Самаркой области. Профессиональные туристические сайты сообщают о намерении арабской авиакомпании Air Arabia ввести в свое полетное расписание рейсы из Курумоча в два европейских города.
Перевозчик планирует возить пассажиров из Самарской области в Польшу и Грецию. Но рейсы не будут прямыми — туристам придется сделать стыковку в Шардже, ОАЭ. В этот аэропорт авиакомпания осуществляет вылеты из Самары с осени 2023 года.
Вероятная дата начала полетов до Афин — 28 июня, а в польский Краков — 29 июня. Но пока таких билетов в продаже нет. Для примера — стоимость билета Москва-Шарджа-Афины на данный момент 41,5 тыс. рублей.
Со стыковкой в этом эмирате можно будет полететь также в Малайзию, Афганистан, Грузию, Катар, Ливан, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таиланд и на Шри-Ланку.
Авиакомпания также планирует летать из Шарджи в Москву, Казань, Екатеринбург и Уфу.