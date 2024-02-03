Арабская авиакомпания может начать возить туристов из Самары в два города Европы

Перевозчик планирует возить пассажиров из Самарской области в Польшу и Грецию. Но рейсы не будут прямыми — туристам придется сделать стыковку в Шардже, ОАЭ. В этот аэропорт авиакомпания осуществляет вылеты из Самары с осени 2023 года.