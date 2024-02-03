Опрос: молодые мужчины опаздывают на работу чаще всех сотрудников

Данные исследования о том, кто чаще всего опаздывает на работу в соседней с Беларусью России, приводит «Газета.ru». Опрос показывает, что молодые мужчины опаздывают на работу чаще всех других сотрудников.
Итак, 65% россиян утверждают, что никогда не опаздывают на работу., а 18% признаются, что такое с ними происходит, но лишь несколько раз в год.
6% работников опаздывают несколько раз в неделю.
Большинство из опрошенных (78%) говорят, что если и припозднились, то не более чем на 15 минут.
Кто тому виной? В первую очередь непунктуальные люди винят общественный транспорт и пробки на дорогах.
— Женщины признаются в опозданиях реже мужчин и утверждают, что если и задерживаются, то немного. Россияне до 34 лет менее пунктуальны по сравнению с теми, кто старше, — говорится в исследовании.