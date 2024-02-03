Казахстан откроет постоянный павильон в Дубае — Минторговли

В миссии, добавили глава Минторговли, примут участие 30 казахстанских компаний, производителей товаров и услуг. Как раз в рамках этой миссии в Дубае откроют постоянно действующую выставочно-демонстрационную площадку казахстанских товаров. В дни проведения миссии проведут co-working space для IT и нефтесервисных компаний, отметил Шаккалиев.