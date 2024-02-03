Казахстан откроет постоянный павильон в Дубае — Минторговли

АСТАНА, 3 фев — Sputnik. Казахстан откроет постоянный павильон отечественных товаров в Дубае, заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на встрече с послом Объединенных Арабских Эмиратов в РК Мухаммед Саид Мухаммед Аль-Арики.
Дипломат и глава ведомства обсудили вопросы министерской конференции Всемирной торговой организации, которая состоится
По словам Армана Шаккалиева, в ОАЭ отправится Торгово-экономическая миссия, которая развернется в Национальном павильоне Казахстана на территории EXPO Dubai.
В миссии, добавили глава Минторговли, примут участие 30 казахстанских компаний, производителей товаров и услуг. Как раз в рамках этой миссии в Дубае откроют постоянно действующую выставочно-демонстрационную площадку казахстанских товаров. В дни проведения миссии проведут co-working space для IT и нефтесервисных компаний, отметил Шаккалиев.
Объединенные Арабские Эмираты, подчеркнул министр, являются одним из важных торговых партнеров Казахстана. Он добавил, что Казахстан готов нарастить экспорт несырьевых товаров на сумму 233,5 миллиона долларов по 40 товарным позициям.