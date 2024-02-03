Сурки в Ростовском зоопарке еще не вышли из спячки

Ни 2, ни 3 февраля сурки из Ростовского зоопарка еще не вышли из спячки. Об этом сообщает издание «КВУ» со ссылкой на зоологов.
Обычно за поведением сурков наблюдают 2 февраля. В США и Канаде как раз в эту дату существует особый праздник День сурка, когда за ним пристально наблюдают. Считается, что если сурок покинул свою норку, зима скоро закончится, стоит ждать тепла. А если он сидит в норе — зима будет долгой.
Ростовские сурки-байбаки, которые живут в зоопарке с лета 2022 года, еще даже не проснулись. И это совершенно нормально.
Ранее rostov.aif.ru рассказывали в Ростовском зоопарке, что в наших широтах День сурка следует отмечать скорее в апреле.
«У нас живут степные, а не лесные сурки, как в известном фильме (“День сурка”, 1993 г). Мы специально их не будим, стараемся, чтобы они проснулись в своё время. Выйдут из спячки они примерно в начале апреля», — пояснили зоологи.