Сурки в Ростовском зоопарке еще не вышли из спячки

Обычно за поведением сурков наблюдают 2 февраля. В США и Канаде как раз в эту дату существует особый праздник День сурка, когда за ним пристально наблюдают. Считается, что если сурок покинул свою норку, зима скоро закончится, стоит ждать тепла. А если он сидит в норе — зима будет долгой.