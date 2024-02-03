В Самарскую область вслед за косулями пришла рысь

В последнее время в департамент охоты и рыболовства Самарской области стала поступать информация об участившихся случаях появления рыси в охотничьих угодьях.
В ведомстве сообщают, что по мнению биологов-охотоведов это связано с произошедшей в конце 2023 года миграцией сибирской косули на территорию региона.
В департаменте напоминают охотникам, что это красивое и грациозное животное отнесено к видам охотничьих ресурсов, добыча которых может осуществляться только в рамках установленных лимита и квот. На территории области численность рыси критически низкая и вид находится под угрозой занесения в региональную Красную Книгу. Поэтому ведомством не выдается разрешений на добычу рыси.
Убийство редкого животного повлечет административную, либо уголовную ответственность. Минимальное наказание — штраф в сумме от 120 до 200 тысяч рублей в зависимости от пола добытого животного.