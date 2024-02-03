В Самарскую область вслед за косулями пришла рысь

В департаменте напоминают охотникам, что это красивое и грациозное животное отнесено к видам охотничьих ресурсов, добыча которых может осуществляться только в рамках установленных лимита и квот. На территории области численность рыси критически низкая и вид находится под угрозой занесения в региональную Красную Книгу. Поэтому ведомством не выдается разрешений на добычу рыси.