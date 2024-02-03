Как в Ташкенте помогают птицам пережить зиму?

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Ботаническом саду в Ташкенте организовали акцию «Помощь птицам зимой», сообщает Минэкологии. Участники должны иметь с собой различные корма для птиц.
«Известно, что в снежные и холодные зимние дни птицам становится трудно найти пищу. Это оказывает негативное влияние на их популяцию и способность к выживанию. Акция направлена на смягчение последствий холодов и сохранение биоразнообразия», — говорится в сообщении.
Акция пройдет и в других районах столицы, рассказали в Минэкологии.