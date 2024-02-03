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Как в Ташкенте помогают птицам пережить зиму?

Участники акции, направленной на смягчение последствий холодов и сохранение биоразнообразия, кормят птиц в разных районах столицы.
Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Ботаническом саду в Ташкенте организовали акцию «Помощь птицам зимой», сообщает Минэкологии. Участники должны иметь с собой различные корма для птиц.

«Известно, что в снежные и холодные зимние дни птицам становится трудно найти пищу. Это оказывает негативное влияние на их популяцию и способность к выживанию. Акция направлена на смягчение последствий холодов и сохранение биоразнообразия», — говорится в сообщении.

Акция пройдет и в других районах столицы, рассказали в Минэкологии.