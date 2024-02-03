МИД рассказал детали эвакуации белорусов из Судана

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Операция по эвакуации двух граждан Беларуси из Судана проводилась после обращения их матери, об этом рассказали Sputnik в МИД республики.
Там отметили, что «не все детали можно разглашать, но ситуация была объективно непростая, притом на каждом из этапов».
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что есть постоянно действующее поручение главы государства — прилагать максимальные усилия для помощи соотечественникам, которые не по своей вине оказались в сложных и опасных для жизни ситуациях.
«Поэтому обращение матери с просьбой о помощи в эвакуации ее детей было немедленно взято в работу», — рассказали в ведомстве.
Весь процесс эвакуации с момента обращения занял более двух недель.
В течение последних нескольких дней, предшествующих переходу граждан через границу, консул Беларуси находился непосредственно на КПП для решения решения возникавших в процессе трудностей, был рядом с эвакуируемыми.
В среду утром двое молодых людей прибыли в Москву, откуда они направятся на родину.
В МИД также напомнили, что на сайтах белорусских дипмиссий есть номера для экстренной связи, а консульская служба будет всегда стараться оказать максимально возможное содействие соотечественникам в сложных ситуациях за рубежом.
«Оказание помощи гражданам по защите их законных прав и интересов за границей всегда было и будет одним из основных направлений деятельности дипломатических представительств нашей страны», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Что случилось в Судане
В апреле 2023 года в африканской республике разразился внутриполитический кризис из-за конфликта между главой переходного суверенного совета Судана и его заместителем. Противостояние проходило с применением оружия. В результате заложниками ситуации стали многочисленные иностранные граждане.
Сообщалось, что в Судане застряли 10 белорусов, в том числе экипаж самолета Ил-76ТД компании «БелКанто». Позже стало известно, что все они вылетели из Хартума эвакуационным рейсом в Москву. Белорусские дипломаты назвали проведенную эвакуацию сограждан «результатом совместной работы» и поблагодарили за усилия российских коллег.
Вооруженные столкновения продолжались в Судане весь год. По данным ООН, конфликты привели к перемещению 10,7 млн человек, в том числе 9 млн — внутри страны.