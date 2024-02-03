МИД рассказал детали эвакуации белорусов из Судана

Сообщалось, что в Судане застряли 10 белорусов, в том числе экипаж самолета Ил-76ТД компании «БелКанто». Позже стало известно, что все они вылетели из Хартума эвакуационным рейсом в Москву. Белорусские дипломаты назвали проведенную эвакуацию сограждан «результатом совместной работы» и поблагодарили за усилия российских коллег.