3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра продлен в Беларуси на 4 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем на большей части территории прогнозируются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, на большей части территории сильный порывистый. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.



Температура воздуха ночью составит минус 1 — плюс 5 градусов, а днем — плюс 1−6 градусов.