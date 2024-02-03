Дорога от Молитовского моста до метромоста появится в Нижнем Новгороде

Новая автомобильная дорога появится от Молитовского моста до метромоста в Нижнем Новгороде. Информация об этом опубликована на официальном сайте регионального Министерства градостроительства и архитектуры.
Напомним, ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде утвердили проект планировки и межевания территории южной части Черниговской набережной. В рамках проекта на Черниговской набережной появятся два квартала с жилыми домами.
Там построят четыре жилых дома высотой до 20 этажей, детсад на 110 мест, школу на 120 учеников, а также медицинские центры и офисы.
Дорогу планируют построить двухполосной. Ее длина составит 2,4 км. Кроме того, специалисты построят тротуары и подпорные стены. Также для общественного транспорта оборудуют отстойно-разворотную площадку.