«Посмотрели вокруг… и снова зашли»: еноты в Калининградском зоопарке предсказали долгую зиму

«Енотики не стали ждать февраля, а вышли ещё в середине января. Вышли, посмотрели вокруг… и снова зашли. Мы понимаем енотиков и полностью разделяем их позицию по вопросу скорого наступления весны и уличных прогулок», — прокомментировали поведение животных в зоопарке.