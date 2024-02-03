«Посмотрели вокруг… и снова зашли»: еноты в Калининградском зоопарке предсказали долгую зиму

Калининградский зоопарк за неимением сурков решил использовать в качестве предсказателей погоды енотов. На странице учреждения «ВКонтакте» опубликовано видео прогулки пушистых метеорологов.
«Енотики не стали ждать февраля, а вышли ещё в середине января. Вышли, посмотрели вокруг… и снова зашли. Мы понимаем енотиков и полностью разделяем их позицию по вопросу скорого наступления весны и уличных прогулок», — прокомментировали поведение животных в зоопарке.
В ноябре 2023-го бегавшая по центру Калининграда дикая енотовидная собака поселилась в зоопарке.