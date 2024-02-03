Первый месяц этого года оказался в числе самых теплых январей за всю историю метеонаблюдений

«Несмотря на высокую позицию в рейтинге самых теплых январей, экстремально высоких температур в этом месяце не зафиксировано», — сообщил Узгидромет.
Раньше самая теплая погода в январе отмечалась в 2002, 2007, 2021 годах: до 20−25 градусов тепла, по югу — до 24−27 градусов, по северу — до 13−16 градусов тепла.
А в этом январе температура выше климатической нормы сохранялась практически весь месяц. Только в середине и в последней пятидневке месяца она опускалась до значений около или незначительно ниже нормы.
Средемесячная температура воздуха превысила климатическую норму на 3−4 градуса, по северу — на 1−2 градуса. В самые теплые дни воздух прогревался до 15−18 градусов тепла, по югу — до 19−22 градусов тепла, по северу — до 10−12 градусов тепла.
Напомним, что в январе 2023 года за счет вторжения холодного арктического воздуха во второй декаде месяца температура воздуха в ночные часы понижалась до 17−22 градусов мороза, по Каракалпакстану, Ташкентской, Самаркандской Сырдарьинской, Джизакской, Андижанской областям — местами до 25−29 градусов мороза. По температурному режиму январь 2023 года был на 4−7 градусов холоднее нормы.
Январь 2024 года оказался теплее на 7−11 градусов. Даже в самые холодные ночи температура опускалась только до 2−4 градусов мороза, местами до 5−6 градусов мороза. Лишь по северным районам республики на пике непродолжительных похолоданий ночная температура была на 5−8 градусов ниже нормы и составила 11−16 градусов мороза.
Осадки в январе выпадали очень неравномерно: меньше всего — в Ферганской долине (менее 50% от нормы), а больше — по Хорезмской и Бухарской областям (более 200% от нормы).
На равнинах осадки выпадали смешанные осадки, но устойчивого снежного покрова не было. Высота снега не превышала 5−7 сантиметров, а продолжительность его залегания — одного-трех дней. На равнинах юга республики и Ферганской долины снежный покров не образовывался вообще.
Дольше всего — 15−20 дней — снежный покров 10−12 сантиметров лежал по северу Каракалпакстана, в Хорезмской и пустынной зоне Навоийской области.
Снежный покров в горах Ташкентской, Кашкадарьинской и Наманганской областей составлял на конец месяца 40−80 сантиметров, а в высокогорьях — до 100−120 сантиметров, — в норме среднемноголетних и прошлогодних значений.