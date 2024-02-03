Первый месяц этого года оказался в числе самых теплых январей за всю историю метеонаблюдений

Напомним, что в январе 2023 года за счет вторжения холодного арктического воздуха во второй декаде месяца температура воздуха в ночные часы понижалась до 17−22 градусов мороза, по Каракалпакстану, Ташкентской, Самаркандской Сырдарьинской, Джизакской, Андижанской областям — местами до 25−29 градусов мороза. По температурному режиму январь 2023 года был на 4−7 градусов холоднее нормы.