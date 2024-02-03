Более 1500 работников ЖКХ убирают дворы Минска от снега

МИНСК, 3 фев — Sputniik. Количество уборочной техники, задействованной во дворах столицы на уборке придомовых территорий от снега и обработке их противогололедными, увеличено, сообщили в ГО «Минское городское жилищное хозяйство».
По данным организации, на уборку снега вышли 1530 работников, используется 95 единиц техники.
Автовладельцев попросили не загромождать дворовые проезды, чтобы не создавать препятствий работе техники.
После солнечной пятницы в субботу утром жителей столицы утром ожидал снег. При этом, по прогнозам, в Минске температура может подняться до +3.. +5°С.
Осадки в ближайшие дни.
По данным синоптиков, в ближайшие дни погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.
Так, 4 февраля будет ветреная с осадками погода. Ночью во многих районах страны пройдет небольшой дождь, мокрый снег. Днем на большей части территории ожидаются кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами образуется слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит −1..+5°С, максимальная днем +1..+6°С.
В понедельник, 5 февраля, ветреная с осадками погода сохранится. Временами возможен мокрый снег, дождь. Местами ожидаются слабые метель, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит −3.. +4°С, максимальная днем −1..+6°С.