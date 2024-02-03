Из дуба в форме креста: как будет выглядеть звонница Коложской церкви

ГРОДНО, 3 фев — Sputnik, Инна Гришук. Новую звонницу с девятью колоколами, которую в ближайшие месяцы поставят рядом с одним из древнейших храмов в Беларуси — Коложской церковью в Гродно, планируют сделать из дерева в виде легкой воздушной конструкции. Она появится за пределами территории храма. Проект звонницы уже готов.
Повернут в сторону храма.
На эскизном решении видно, что коложская звонница — это одноярусная деревянная постройка крестообразной формы. Ее сделают из дуба. Архитектор постарался сделать конструкцию максимально легкой и воздушной, но сохранить при этом стойкость и прочность. Если посмотреть на картинку, она больше напоминает большую беседку.
Как рассказал Sputnik архитектор проекта Александр Захарчук, звонница разместится на небольшой возвышенности слева от дорожки, ведущей к Коложе, и за пределами территории храма. Она считается временным сооружением.
Звонницу поставят на мощеную площадку размером примерно 6 на 9 метров. К ней сделают небольшую лестницу и дорожку шириной 1,5 метра. Лестница, дорожка и площадка будут сделаны из натурального колотого камня.
«Это одноярусная деревянная конструкция крестообразной формы. На переднем плане будут размещены три самых крупных колокола. Самый большой и тяжелый весом 1,3 тонны — в центре, по обе стороны от него — два других весом 400 и 235 килограммов. Место звонаря находится за главным колоколом, а саму звонницу разместят так, чтобы звонарь мог видеть Коложскую церковь и ведущую к нему дорожку», — отметил архитектор.
Звонницу соорудят из дуба. Деревянная конструкция будет накрыта легкой кровлей из жести, такая же кровля и у Коложи. Предусмотрено строительство ограждения, которое должно защитить звонницу от вандалов. На верхней точке кровли запроектирован крест, украшенный вставками из цветного витражного стекла, которые по цвету и стилистике схожи майоликовыми крестами Коложского храма. Похожими декоративными вставками планируют украсить также входную калитку и элементы ограды.
Коложская звонница обещает стать новым местом притяжения горожан и туристов. К ней можно будет подойти, чтобы полюбоваться или сделать памятное фото.
Каждый колокол звучит по-своему.
Всего в звоннице будет 9 колоколов. Вес трех самых больших — 1300, 400 и 235 килограммов каждый. Четвертый и пятый весят 100 и 60 кило соответственно. Четыре малых колокола весят 25 кг, 24,5 кг, 18 и 10 кг.
Они изготовлены на заводе Анисимовых в Воронеже. По словам настоятеля Коложской церкви отца Александра Болонникова, этот завод был выбран после изучения отзывов и мнений разных заказчиков, по которым можно судить, что именно на данном предприятии изготавливают одни из лучших по качеству звона колокола.
Весовые категории подбирались специально. В зависимости от веса и размера колокол издает определенную гамму звуков. Восемь колоколов уже привезли в Гродно, главный колокол недавно отлили на заводе и завершают его изготовление.
Самые большие колокола имеют собственный дизайн и украшены важными для Коложской церкви символами. Например, 400-килограммовый колокол украшают изображения иконы святых Бориса и Глеба, иконы Коложской Богоматери, иконы Воскресения Христова. На главном колоколе можно будет увидеть известного гродненского полководца и «грозу крестоносцев» Давида Городенского, а также святого великомученика и воина Георгия Победоносца. В качестве декора используются также узнаваемые коложские кресты.
Известно, что еще 100 лет назад у Коложской церкви была собственная звонница. Как сообщил Sputnik настоятель Коложской церкви отец Александр Болонников, она находилась у левой стены храма как отдельно стоящее деревянной сооружение. Деревянная звонница была построена в конце XIX века и была утрачена. Имеется информация, что при строительстве храма в XII веке звонница Коложской церкви находилась в юго-западном углу церкви, справа от алтаря, и была выполнена в виде пристройки к храму. К сожалению, эта часть обрушилась вместе с разрушенным склоном в конце XIX века.
Коложа — древнейший православный храм Беларуси XII века. Построен в стиле Гродненской архитектурной школы и расположен на высоком берегу Немана. Ее самые узнаваемые черты: разноцветные майоликовые кресты, огромные валуны и большое количество встроенных в стены глиняных голосников — полых глиняных чаш, напоминающих кувшины.