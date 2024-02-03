Из дуба в форме креста: как будет выглядеть звонница Коложской церкви

Известно, что еще 100 лет назад у Коложской церкви была собственная звонница. Как сообщил Sputnik настоятель Коложской церкви отец Александр Болонников, она находилась у левой стены храма как отдельно стоящее деревянной сооружение. Деревянная звонница была построена в конце XIX века и была утрачена. Имеется информация, что при строительстве храма в XII веке звонница Коложской церкви находилась в юго-западном углу церкви, справа от алтаря, и была выполнена в виде пристройки к храму. К сожалению, эта часть обрушилась вместе с разрушенным склоном в конце XIX века.