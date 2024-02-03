Футбол, воркаут и памп-трек: в Москворечье-Сабурове откроется спортивный кластер

В районе Москворечье-Сабурово к лету этого года появится кластер для активного отдыха и занятий спортом. Его смогут посещать все желающие. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Спортивный кластер разместится неподалеку от станции «Варшавская» Большой кольцевой линии метро по адресу: 1-й Котляковский переулок, дом 4, корпус 2. Рядом строится крупный жилой комплекс.
«Во втором квартале этого года завершится обустройство спортивного кластера в Москворечье-Сабурове. Работы ведутся за счет инвестора в рамках благоустройства жилого комплекса. На территории появятся две спортивные площадки для игры в футбол, волейбол и баскетбол, зона воркаута и памп-трек. Все объекты будут доступны как для жильцов комплекса, так и для всех горожан», — отметил Андрей Бочкарев.
Комплекс спортивных объектов по периметру будет обрамлять трасса памп-трека для катания и трюков на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах. Кроме того, кластер и пешеходный бульвар свяжет беговая дорожка протяженностью около одного километра.
На игровых полях и беговой дорожке уложат цветное гипоаллергенное покрытие. Оно обеспечит дополнительную амортизацию и поможет избежать травм.
Сейчас специалисты завершили основную часть работ по созданию спортивных объектов. Весной здесь установят ограждения и сделают покрытие. После этого кластер откроют для горожан.