Футбол, воркаут и памп-трек: в Москворечье-Сабурове откроется спортивный кластер

«Во втором квартале этого года завершится обустройство спортивного кластера в Москворечье-Сабурове. Работы ведутся за счет инвестора в рамках благоустройства жилого комплекса. На территории появятся две спортивные площадки для игры в футбол, волейбол и баскетбол, зона воркаута и памп-трек. Все объекты будут доступны как для жильцов комплекса, так и для всех горожан», — отметил Андрей Бочкарев.