Несколько станций метро в Минске ждет ремонт в этом году

Это станции «Парк Челюскинцев», «Восток», «Московская», «Купаловская», «Тракторный завод», «Могилевская», «Октябрьская», «Пушкинская».
«При всех видах работ в обязательном порядке сохраняется внешний облик станций метро, который изначально воплощен проектировщиками и архитекторами», — говорится в сообщении.
В метрополитене также рассказали о ведущихся сейчас работах на станции «Парк Челюскинцев» — там снята побелка на потолке до основания бетона.
«Выполняются работы ночью, когда завершено движение поездов и снято напряжение с контактного рельса. Сделано это, чтобы не создавать никаких неудобств нашим пассажирам», — отметили в пресс-службе.
У работников службы пути и тоннельных сооружений поздней ночью есть считанные часы чтобы собрать огромную конструкцию высотой около 8−10 метров, взобраться на нее, провести трудоемкую работу по снятию побелки, затем вновь разобрать «леса» и убрать их. Затем работники службы движения должны тщательно вымыть всю платформу, чтобы в 5:30 пассажиры пришли на чистую станцию.