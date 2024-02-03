Несколько станций метро в Минске ждет ремонт в этом году

У работников службы пути и тоннельных сооружений поздней ночью есть считанные часы чтобы собрать огромную конструкцию высотой около 8−10 метров, взобраться на нее, провести трудоемкую работу по снятию побелки, затем вновь разобрать «леса» и убрать их. Затем работники службы движения должны тщательно вымыть всю платформу, чтобы в 5:30 пассажиры пришли на чистую станцию.