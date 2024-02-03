На Университетском мосту Кемерова включили реверсивное движение

Реверсивные светофоры будут работать по графику: с понедельника по четверг с 7.15 по 8.45 и с 16.30 по 19.00. По пятницам в вечернее время работы изменится на час, светофор включится в 15.45 и будет работать до 19.00. Утром время работы не изменится: с 7.15 до 8.45.