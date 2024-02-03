Врач назвала самые частые причины расстройства сна

По ее словам, если сон нарушился, в течение трех-четырех недель можно попробовать восстановить его самостоятельно, соблюдая обычные правила гигиены сна: отказаться от кофеина за восемь часов до сна, регулярно заниматься физической нагрузкой, составить достаточно строгий режим, вставать по будильнику, в выходные вставать не более чем на два часа позже по сравнению с будними днями.