Стрельба, голод, холера: история спасения белорусов из Судана

«В 2002 году мы с мужем и дочкой уехали жить в Судан, Мариам на тот момент было 7 лет. Периодически прилетали в Минск. Жили, как говорится, не тужили, пока не начались разные политические проблемы в Судане. До кучи я стала болеть малярией, 50 раз ею переболела, у меня даже была анорексия. И я мужу сказала: либо я умираю тут, либо ты меня отправляешь на родину. В итоге я полтора года назад вернулась в Беларусь, устроилась на работу. Также здесь живет и работает мой второй сын Имат», — рассказывает она.