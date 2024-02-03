Стрельба, голод, холера: история спасения белорусов из Судана

С апреля 2023 года в африканской республике идет вооруженная борьба за власть. Противостояние сопровождается мародерством и бесконечной стрельбой. Бандиты свободно ходят по улицам, а мирное население боится выйти из дома.
Заложниками ситуации стали иностранные граждане, в том числе и белорусы. Некоторым из них благодаря усилиям дипломатических служб и других ведомств удалось выбраться из Судана.
В ночь на 3 февраля в Москву из Каира прилетели двое белорусов — парень и девушка. Операция по вывозу длилась более двух недель. В ближайшие дни Мариам и Аммар (так зовут эвакуированных граждан Беларуси) приедут в Минск, где их ждет мама.
Подальше от этого ужаса
Ольга Юрьевна вспоминает, как развивалась события, когда военно-политическая ситуация в Судане резко изменилась в апреле прошлого года.
«Дело в том, что у многих наших граждан была возможность выехать из Судана еще раньше. Я детям говорила, что нужно эвакуироваться, но они побоялись ехать, потому что жили не в Хартуме, а в Ван-Медани — это 200 км от столицы. По шоссе очень опасно было ехать, стреляли по машинам. В результате дети остались в своем городе и надеялись на лучшее», — говорит женщина.
Спустя восемь месяцев в город, где жили белорусы, вошли боевики и на улицах началась стрельба. Откладывать эвакуацию было смертельно опасно.
«Дочка позвонила мне, и первое, что я сказала детям — берите белорусские паспорта. Минимум вещей, сели во внедорожник и поехали на север подальше от этого ужаса. Добрались до города Вади-Хальфа на границе с Египтом», — отмечает Ольга.
По ее словам, дети пытались самостоятельно попасть в Египет, однако их предупредили, что для этого нужна виза, срок ее ожидания — шесть месяцев.
«Тогда у меня лопнуло терпение, и я обратилась к дипломатам», — добавляет собеседница.
Консул пообещал помочь
Она признается, что обратилась в МИД, когда ситуация уже буквально дошла до «точки кипения».
«Дипломаты отреагировали очень быстро. В посольстве Беларуси в Каире меня сразу обнадежили: консул пообещал, что вытащит моих детей оттуда. От меня требовались только паспортные данные сына и дочери, а также мои данные», — констатирует Ольга.
Консул лично приехал на границу с Суданом, однако из-за бюрократических проволочек белорусы не сразу смогли попасть в Египет.
«Он (консул) вытаскивал их оттуда двое суток. Но потом все получилось. Была холодная ночь, и мои дети ночевали у консула в машине. Потом он их довез до Асуана (город в Египте — Sputnik), там они пересели на самолет, прилетели в Каир. А оттуда уже чартерным рейсом в Москву», — поясняет мама эвакуированных из Судана белорусов.
Дочка — врач, сын — школьник
У Ольги Юрьевны — трое детей: дочке Мариам 28 лет, сыновьям Аммару и Имату по 17 и 20 лет соответственно. Все имеют белорусское гражданство.
«В 2002 году мы с мужем и дочкой уехали жить в Судан, Мариам на тот момент было 7 лет. Периодически прилетали в Минск. Жили, как говорится, не тужили, пока не начались разные политические проблемы в Судане. До кучи я стала болеть малярией, 50 раз ею переболела, у меня даже была анорексия. И я мужу сказала: либо я умираю тут, либо ты меня отправляешь на родину. В итоге я полтора года назад вернулась в Беларусь, устроилась на работу. Также здесь живет и работает мой второй сын Имат», — рассказывает она.
Дочка после окончания медицинского вуза в Судане устроилась работать врачом, прошла хирургическую практику.
Младший сын Аммар на момент начала военно-политического кризиса в стране еще учился в средней школе. Теперь он будет доучиваться в Беларуси.
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Что сейчас происходит в Судане.
Боевые столкновения в Судане начались в апреле прошлого года, а к настоящему времени ситуация в стране, по словам Ольги, стала еще хуже.
«Это настоящая гуманитарная катастрофа. Люди пытаются как-то выживать, хлеб купить. Когда включают электричество — это праздник. Распространяются болезни. Мне уже говорили, что в некоторых местах выявили холеру. Врачи борются, но что они могут в этих условиях… Это наша боль, от страны, которую я так люблю, скоро ничего не останется. Там разгромили все», — заключает женщина.