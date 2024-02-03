Еще две дороги закрыты в Казахстане 3 февраля

Между тем, добавили в компании, в связи с ухудшением погодных условий (сильный боковой ветер, низовая метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке республиканской трассы Екатеринбург — Алматы на протяжении 1292−1353 километров от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области.