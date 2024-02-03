Еще две дороги закрыты в Казахстане 3 февраля

АСТАНА, 3 фев — Sputnik. На большей части страны сохраняется неустойчивая погода, в виде усиления ветра с метелью, ограничения видимости, сообщили в компании.
«Просим соблюдать правила безопасности дорожного движения: избегать резких маневров, сохранять дистанцию, скорость и не пренебрегать ухудшением погодных условий», — указывается в сообщении.
Между тем, добавили в компании, в связи с ухудшением погодных условий (сильный боковой ветер, низовая метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке республиканской трассы Екатеринбург — Алматы на протяжении 1292−1353 километров от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области.
Кроме того, сильный боковой ветер, низовая метель, ограниченная видимость стали причиной закрытия движения для всех видов транспортных средств трассе Астана — Кабанбай-Батыр — Нура — Темиртау по Карагандинской области.