Выше неблагоприятной отметки поднимется уровень воды в Дону в Ростовской области

В Ростовской области до конца суток 3 февраля, а также 4 и 5 февраля уровень воды в устье Дона повысится из-за усиления ветра. Об этом предупредили синоптики Ростовского гидрометцентра.
— Продолжится ветровой нагон. Максимальный уровень в районе Азова превысит неблагоприятную отметку на 30−50 см, в районе Ростова-на-Дону — на 10−20 см, у Аксая достигнет неблагоприятной отметки, — говорится в прогнозе.
При этом специалисты подчеркивают, что «опасных гидрологических явлений не ожидается».
Напомним, в ближайшие дни местами по региону ожидаются осадки с мокрым снегом. В течение субботы ветер в среднем будет дуть со скоростью около 9−14 м/с, но временами порывы могут достигать 15−19 м/с.