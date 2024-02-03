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Выше неблагоприятной отметки поднимется уровень воды в Дону в Ростовской области

Жителей Ростовской области предупредили о ветровом нагоне в устье Дона.
Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 75% 759 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области до конца суток 3 февраля, а также 4 и 5 февраля уровень воды в устье Дона повысится из-за усиления ветра. Об этом предупредили синоптики Ростовского гидрометцентра.

— Продолжится ветровой нагон. Максимальный уровень в районе Азова превысит неблагоприятную отметку на 30−50 см, в районе Ростова-на-Дону — на 10−20 см, у Аксая достигнет неблагоприятной отметки, — говорится в прогнозе.

При этом специалисты подчеркивают, что «опасных гидрологических явлений не ожидается».

Напомним, в ближайшие дни местами по региону ожидаются осадки с мокрым снегом. В течение субботы ветер в среднем будет дуть со скоростью около 9−14 м/с, но временами порывы могут достигать 15−19 м/с.