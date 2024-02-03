Кузнецов объяснил, в чем выгода новокузнечанам от КРТ

Глава города Новокузнецка в Telegram-канале рассказал что такое КРТ, какая от него выгода местным жителям и для чего был введён такой механизм.
Сергей Кузнецов отметил, что КРТ (комплексное развитие территорий) был создан для развития поселений и городов, улучшения внешнего облика, благоустройство городов и развития необходимой инфраструктуры.
Согласно закону, КРТ бывает трёх видов: освоение жилой застройки, нежилой застройки и незаостренной территории.
Освоение жилой застройки подразумевает под собой снос ветхого и аварийного жилья. Проекты КРТ позволяют расселить граждан в новые квартиры. Проекты КРТ нежилой застройки означают освоение территорий, на которых расположены торговые, промышленные и другие нежилые помещения.
КРТ незастроенной территории предполагает освоение совсем пустой территории или той, где есть застройке, принадлежащие государству.
В Новокузнецке под первое КРТ выделен участок более 9 гектаров. Проект комплексного развития территории реализуют в районе улицы Макеевская в Дальнем Куйбышево.