Белстат посчитал, сколько человек учится в вузах, ссузах и школах Беларуси

Самая распространенная категория обучающихся — это школьники, их в стране более 1 миллиона 90 тысяч. Учреждений общего среднего образования также немало — 2872. В них работают 103,3 тысячи учителей, а значит, на каждого педагога приходится в среднем 11 детей.