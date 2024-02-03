Белстат посчитал, сколько человек учится в вузах, ссузах и школах Беларуси

МИНСК, 3 фев — Sputnik. В республике работают 49 вузов и около 400 колледжей (учреждений среднего специального и профессионально-технического образования), следует из статистики Белстата.
В высших учебных заведениях страны по состоянию на 1 сентября прошлого года насчитывалось 232,9 тысяч студентов. Вероятно, после зимней сессии эта цифра могла немного сократиться.
Что касается профессорско-преподавательского состава, их количество в вузах составляет 17,6 тысяч человек. Таким образом, на каждого преподавателя в среднем приходится 13 студентов.
Отмечается, что в 2023-м из университетов было выпущено более 50 тысяч готовых специалистов-бакалавров, а также семь тысяч магистров.
Детсады, школы и колледжи
Тем временем в 224 ссузах страны по состоянию на начало 2023—2024 учебного года обучалось 112,7 тысяч человек. В прошлом году диплом со среднем специальным образованием получили 29,6 тысяч специалистов.
В учреждениях профессионально-технического профиля (бывшие ПТУ) насчитывалось чуть более 63 тысяч обучающихся. Всего таких заведений по республике, которые выпускают квалифицированных рабочих и служащих, — 166.
Самая распространенная категория обучающихся — это школьники, их в стране более 1 миллиона 90 тысяч. Учреждений общего среднего образования также немало — 2872. В них работают 103,3 тысячи учителей, а значит, на каждого педагога приходится в среднем 11 детей.
Что касается дошкольных учреждений, их в республике насчитывалось 3750. Количество воспитывающихся в них детсадовцев — 355,7 тысяч, а воспитателей — 55,7 тысяч (то есть на каждого педработника приходится в среднем 6−7 детей).