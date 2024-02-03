Кто заплатит за повреждения в домах Алматы после землетрясения, рассказали в акимате

АЛМАТЫ, 3 фев — Sputnik. Власти Алматы продолжают устанавливать, к каким повреждениям в многоквартирных домах привело землетрясение, произошедшее в Алматы в ночь на 23 января, и кто будет ответственен за устранение последствий.
Как сообщили в горадминистрации, ни в одном из жилых гомов Алматы не зафиксировано критических повреждений после землетрясения. Появившиеся кое-где небольшие трещины можно легко устранить, сообщает телеканал 24.kz.
«Главное, что они не угрожают целостности конструкций. В скором времени специальная комиссия проведет экспертизу и даст итоговое заключение», — отметили в акимате Алматы.
В состав рабочей группы, добавили городские власти, вошли представители районных акиматов, специалисты управления урбанистики, Генплана и ГАСКа. Они осмотрели все пострадавшие объекты.
По словам заместителя акима Алматы Аскара Амрина, все частные многоквартирные жилые комплексы, которые являются объектами кондоминиума, восстановительные работы проведут самостоятельно.
«Остальные объекты, которые социальные, относятся к социальной инфраструктуре, будут (восстановлены — Sputnik) в установленном порядке: сначала деньги выделены на документы и текущим либо капитальным ремонтом будут устранены», — уточнил он.
Напомним, в ночь на 23 января жители и гости Алматы почувствовали сильное, как уточнили позже в МЧС Казахстана, 5-бальное землетрясение. Одновременно мощные подземные толчки зафиксировали в Алматинской и Жетысуской областях.