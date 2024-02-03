В Бухаре создадут историко-этнографический парк «Бокий Бухоро», основная цель которого — сохранение богатой истории и культуры древней Бухары, уникального материального и нематериального культурного наследия, а также его более широкая пропаганда. Об этом сообщили в областном хокимияте.
На территории историко-этнографического парка расположатся объекты, выражающие гармонию традиционной бухарской архитектуры и современных градостроительных стилей, в том числе этнографический музей, исторические кварталы, чайханы и рестораны национальной кухни, традиционные дренажные системы — рвы и пруды и различные лавки ремесленников. В центре комплекса также планируется создать музыкальный фонтан.
К созданию этнографического парка будет привлечена группа международных и местных экспертов. Вся работа ведется исходя из требований Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО 16 ноября 1972 года.
Отмечается, что в 20-е годы прошлого века многие исторические памятники Бухары были разрушены в результате нападения войск Красной армии под руководством М. Фрунзе. В частности, были засыпаны рвы и пруды, веками служившие городу, что негативно отразилось на дренажной системе в этой местности.
Новый этнографический парк станет важным шагом на пути к восстановлению древних дренажных систем, которые являются примером утраченного культурного богатства.
Также на территории строящегося парка планируется расширение зеленых зон: создание «зеленого коридора» и устранение таких угроз, как опустынивание и засоление земель.
На основе данного проекта две трети территории займет парк для прогулок. При этом деревья, ранее высаженные в соответствии с программой «Зеленая Бухара» на территории проекта, будут полностью сохранены.