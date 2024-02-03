В Бухаре создадут историко-этнографический парк «Бокий Бухоро»

Отмечается, что в 20-е годы прошлого века многие исторические памятники Бухары были разрушены в результате нападения войск Красной армии под руководством М. Фрунзе. В частности, были засыпаны рвы и пруды, веками служившие городу, что негативно отразилось на дренажной системе в этой местности.