Похолодает или уже весна? Какой будет неделя с 5 по 11 февраля, рассказал синоптик Рябов

В начале недели ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Ночью в понедельник от −1 до +3°C, во вторник на 3 холоднее. Днем в понедельник от −1 до +3°C, во вторник — от −2°C по Витебской области до +7°C по Брестской.