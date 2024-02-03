Похолодает или уже весна? Какой будет неделя с 5 по 11 февраля, рассказал синоптик Рябов

В начале недели ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Ночью в понедельник от −1 до +3°C, во вторник на 3 холоднее. Днем в понедельник от −1 до +3°C, во вторник — от −2°C по Витебской области до +7°C по Брестской.
В середине недели также возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, вечером переходящих в снег. Местами слабые гололед и туман, на дорогах гололедица. Ветер порывистый. Ночью в среду от −4°C до +7°C, днем от +1°C до +8°C.
В начале второй половины недели на большей части территории страны пройдет мокрый снег, дождь, в пятницу осадки сильные. Большая вероятность тумана. Ветер порывистый. Ночью от −6°C до +6°C. Днем в четверг от −3°C до +6°C, в пятницу от −3°C до +9°C.
В выходные ожидается неустойчивая погода. Пройдут осадки различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. Ветер умеренный, временами порывистый. Ночью от −3°C до +7°C, в середине дня в субботу от −3°C до +10°C. В воскресенье от +1°C до +14°C.