Желающих обосноваться в Молдове почти не осталось: Почему в нашей стране стали строить меньше жилья и больше офисов и магазинов

В Молдове сохраняется тенденция на сокращение строительства жилых домов, однако в 2023 году она проявилась более умеренно, чем годом ранее.
По данным Национального бюро статистики, в 2023 году было выдано 3,4 тыс. разрешений на строительство, что на 0,6% больше по сравнению с 2022 годом.
Из общего числа 2,3 тыс. авторизаций выдано на строительство жилых домов, что меньше на 2,1%, чем годом ранее. А на строительство нежилых зданий выдано 1,2 тыс. разрешений, что больше на 6,3%.
При этом доля разрешений на строительство жилья составила 66%, пишет logos.press.md.
Количество разрешений на строительство в городской местности в 2023 году составило 1,5 тыс., что на 1,8% больше предыдущего года. В сельской местности выдано 1,9 тыс. разрешений (-0,4%).