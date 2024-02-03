Движение ограничат на улицах Верейская и Багрицкого на западе Москвы с 5 февраля до 18 октября

«С 5 февраля до 18 октября в период с 1:30 до 5:30 на участках ул. Верейская и ул. Багрицкого будут недоступны для движения одна — две полосы в зависимости от даты. Это связано с проведением строительных работ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на участке ул. Верейская в районе пересечения с ул. Рябиновая с 5 февраля до 1 марта одну — две полосы закроют для движения, а с 26 октября до 31 октября одна полоса будет частично закрыта для движения. Кроме того, одну из двух полос закроют для движения на участках: ул. Верейская в районе д. 35, стр. 1 с 11 марта до 25 марта; ул. Верейская в районе остановки «Верейская улица» с 26 марта до 10 апреля.
В ведомстве добавили, что на участке ул. Багрицкого в районе пересечения с ул. Верейская с 15 июня до 5 июля одна из трех полос будет закрыта с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении. Также одну полосу закроют для движения на участках: ул. Верейская в районе д. 23 с 26 июля до 10 августа и с 31 августа до 6 сентября; местный проезд в районе д. 7, стр. 2 по ул. Верейская с 11 августа до 30 августа; пересечение ул. Багрицкого и ул. Верейская с 7 сентября до 20 сентября. Помимо этого, одна полоса будет частично закрыта для движения на участках: ул. Верейская в районе остановки «Верейская улица, 25» с 21 сентября до 7 октября; ул. Верейская от остановки «МРТЗ» до ул. Багрицкого с 8 октября до 18 октября.