Умер сын последнего короля Италии

В мае 1946 года король Италии Виктор Эммануил III, правивший страной почти 46 лет, отрекся от престола в пользу своего сына Умберто II, тогда же Виктор Эммануил Савойский, который в случае вступления на престол стал бы править Итальянским королевством под именем Эммануила IV, был провозглашен наследным принцем. Однако уже в июне в стране состоялся конституционный референдум, который установил республиканскую форму правления. Одно из положений Конституции республики закрепило клеймо изгнания за членами и потомками Савойской династии по мужской линии. Им было запрещено не только занимать официальные должности и выборные посты, но и вообще посещать Италию. Представители монаршего дома смогли вернуться в Италию только в ноябре 2002 года после того, как Эммануил Филиберт добился в парламенте Италии частичного снятия этого запрета.