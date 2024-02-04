Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 4 февраля, который называют тимофеевские морозы

Православная церковь 4 февраля вспоминает апостола Тимофея. В народе отмечают Тимофеев день, или Тимофей-Полузимник. Название появилось из-за того, что с указанного дня начинались сильные метели, вьюги, а также морозы, которые называли тимофеевскими.
Что нельзя делать 4 февраля
Запрещено бездельничать, однако тяжелым физическим трудом 4 февраля также не занимались. Не следует ругаться и ссориться. Это грозит тем, что на протяжении долгого времени не удастся наладить отношения. Не рекомендуется переступать порог дома левой ногой, так как могут возникнуть финансовые трудности. Нельзя стричься. Предки верили, что подобным можно навлечь неудачи.
Что можно делать 4 февраля
По традиции, в Тимофеев день было принято ходить и проверять ульи с пчелами. Кроме того, уже начинали готовиться к полевым работам. А еще 4 февраля топили снег и данной водой умывали детей, чтобы избавить их от болезней.
Согласно приметам, солнце, которое выглянуло днем, указывает, что весна будет ранее. Метель в Тимофеев день предупреждает, что такая погода сохранится на неделю. В том случае, если идет снег, то летом будет большой урожай.