Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 4 февраля, который называют тимофеевские морозы

Запрещено бездельничать, однако тяжелым физическим трудом 4 февраля также не занимались. Не следует ругаться и ссориться. Это грозит тем, что на протяжении долгого времени не удастся наладить отношения. Не рекомендуется переступать порог дома левой ногой, так как могут возникнуть финансовые трудности. Нельзя стричься. Предки верили, что подобным можно навлечь неудачи.