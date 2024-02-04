Врач назвал продукты, способные спровоцировать рак

«Красное мясо тоже приносит вред, если есть его слишком часто. При расщеплении мяса в ЖКТ образуются нитросоединения, которые воздействуют на слизистую кишечника — это может привести к новообразованиям (а у мужчин ещё и возникает риск развития опухолей простаты)», — рассказала Рубан.