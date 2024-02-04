Что произошло в Хабаровском крае к утру 4 февраля

Двое взрослых и ребенок попали в ДТП по вине нетрезвого водителя в Хабаровском районе. Семья осматривала автомобиль Daihatsu YRV, чтобы принять решение о его покупке. Владелец предложил провести тест-драйв и сел за руль. При движении по трассе А-370 в сторону Владивостока он не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Собственник авто скрылся с места происшествия. 39-летний мужчина, сидевший на переднем сидении, а также 59-летняя женщина получили травмы, которые потребовали госпитализации. Девочка, которая была с ними, не пострадала. В тот же день Госавтоинспекция нашла горе-водителя. Им оказался мужчина 1991 года рождения. Выяснилось, что во время ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения.
В Хабаровске прошел суд в отношении 20-летней местной жительницы, исполнявшей роль курьера в мошеннической схеме. Следствие выяснило, что неустановленные лица связывались с пожилыми людьми по телефону. В ходе разговоров мошенники убеждали своих жертв в том, что им нужно передать деньги курьеру. Девушка приезжала и забирала все, что успевали собрать обманутые люди, а затем переводила их «работодателям», оставляя себе около 10%. Таким образом у четырех человек удалось похитить больше 600 тысяч рублей. Суд назначил хабаровчанке наказание в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 4 года. Ее «работодателей» найти пока не удалось.
ДТП с участием несовершеннолетней произошло днем 3 февраля в Хабаровске. Водитель автомобиля Toyota ехал по улице Дзержинского. В районе дома № 3 мужчина наехал на девочку 2008 года рождения, которая шла по пешеходному переходу. В результате удара школьница получила травмы. Ее забрали в медучреждение для обследования. К проводимой правоохранительными органами проверке подключилась прокуратура Хабаровска.