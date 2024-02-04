Что произошло в Хабаровском крае к утру 4 февраля

Двое взрослых и ребенок попали в ДТП по вине нетрезвого водителя в Хабаровском районе. Семья осматривала автомобиль Daihatsu YRV, чтобы принять решение о его покупке. Владелец предложил провести тест-драйв и сел за руль. При движении по трассе А-370 в сторону Владивостока он не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Собственник авто скрылся с места происшествия. 39-летний мужчина, сидевший на переднем сидении, а также 59-летняя женщина получили травмы, которые потребовали госпитализации. Девочка, которая была с ними, не пострадала. В тот же день Госавтоинспекция нашла горе-водителя. Им оказался мужчина 1991 года рождения. Выяснилось, что во время ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения.