В Хабаровске пройдёт акция по сортировке мусора

В Хабаровске состоится акция по приёму и сортировке мусора для дальнейшей переработки. Организаторы готовы принять широкий перечень вторсырья, сообщает пресс-служба городской администрации.
Экологическое мероприятие пройдёт сегодня, 4 февраля, в детской библиотеке имени Гайдара. До 14:00 на переработку можно сдать крышки от бутылок, флаконы из-под бытовой химии, тазы, вёдра, пенопласт, макулатуру и металлолом. Весь мусор должен быть очищен от остатков содержимого и этикеток.
«Просят приносить и материал для рукоделия: любую пряжу, акриловые краски, мех искусственный и натуральный. Для занятий с детьми — кисти, гуашь, карандаши», — отметили в мэрии.
Также одновременно с акцией по раздельному сбору мусора состоится приём помощи в приюты для животных. Поддержать питомцев можно продуктами питания, лекарствами и ветошью.