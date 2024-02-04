В Хабаровске пройдёт акция по сортировке мусора

Экологическое мероприятие пройдёт сегодня, 4 февраля, в детской библиотеке имени Гайдара. До 14:00 на переработку можно сдать крышки от бутылок, флаконы из-под бытовой химии, тазы, вёдра, пенопласт, макулатуру и металлолом. Весь мусор должен быть очищен от остатков содержимого и этикеток.