Рассказываем, как оформить запись к врачу онлайн в Иркутске 2024

Жители региона чаще всего записываются к медикам через колл-центры. В минувшем 2023 году так было оформлено больше 4 миллионов заявок. На втором месте оказался вариант записи «врач-врач». Это, например, когда вы пришли на прием к терапевту, и вам потребуется повторный прием, то сам врач тут же вас записывает на нужную дату. Так к специалистам попали в Иркутской области больше 2.5 миллионов раз. Ну и на третьем оказались порталы записи.