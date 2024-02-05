Рассказываем, как оформить запись к врачу онлайн в Иркутске 2024

Запись к врачу онлайн в Иркутске 2024 пользуется спросом. В минувшем году более 10 миллионов жителей региона для того, чтобы попасть на прием к медикам, воспользовались дистанционными вариантами подачи заявки. На данный момент способов записи к врачу несколько. КП-Иркутск узнала, какие наиболее популярны у сибиряков.
Запись к врачу онлайн в Иркутске: через порталы
Дистанционная запись к медицинским специалистам в Приангарье на данный момент возможна через справочно-информационный Портал государственных услуг Российский Федерации — Госуслуги. На сегодняшний день на портале выведено 14 специальностей врачей.
— Эти 14 специальностей нам обозначает министерство здравоохранения и мы соблюдаем их рекомендации, — рассказал во время прямого эфира в Иркутске директор Медицинского информационно-аналитического центра Евгений Васиченко.
Известно, что совершенствование технических возможностей записи через портал продолжается, поэтому в работе иногда возникают сбои, их оперативно устраняют.
Кстати, если вдруг через Госуслуги не получается найти необходимого специалиста, попробуйте записаться к нему через региональный портал «Кврачу38». Для того, чтобы войти в свой личный кабинет на региональном портале, так же потребуется запись на Госуслугах. Стоит отметить, что у портала «Кврачу38» есть одноименное приложение для смартфонов. Теперь запись к врачу онлайн в Иркутске 2024 возможно в любое время, когда телефон под рукой.
— На региональном портале есть возможность оценить медицинские организации по 5-бальной шкале, — отметил заместитель министра здравоохранения Иркутской области Александр Селедцов. — И если доктор получает 1−2 звезды, то наши специалисты выясняют причины.
Запись к врачу онлайн в Иркутске: альтернативные варианты
Записаться к врачу сибиряки могут также и привычными способами, позвонив по телефону. Так, в Иркутской области есть единый колл-центр. Его номер 122.
— Если позвоните по номеру 122, вам предложат меню по наиболее важным направлениям в регионе, запись к врачу находится на кнопке 3, — говорят специалисты. — Вам потребуются назвать свои идентификационные данные — СНИЛС. И если есть время у конкретного врача, вас запишут. 38% посетивших медучреждения воспользовались этим сервисом записи в 2023 году.
Также свои колл-центры есть в каждом медицинском учреждении. Позвонив туда, можно не только записаться на прием, но и получить ответы на другие вопросы.
— Кроме этих традиционных форм записи в медицинских организациях установлены инфоматы, — говорит заместитель министра здравоохранения Иркутской области Александр Селедцов.
Обычно они находятся в фойе организации, возможно, недалеко от регистратуры.
— С июля 2023 года у нас заработал функционал по записи на платные услуги, — продолжил Александр Селедцов. — На данный момент возможна запись на освидетельствование водителей транспортных средств для получения допуска к управлению транспортом, медицинское освидетельствование о наличии медицинских противопоказаний к владению оружием.
КОНКРЕТНО
Как предпочитают записываться в Приангарье к врачу
Жители региона чаще всего записываются к медикам через колл-центры. В минувшем 2023 году так было оформлено больше 4 миллионов заявок. На втором месте оказался вариант записи «врач-врач». Это, например, когда вы пришли на прием к терапевту, и вам потребуется повторный прием, то сам врач тут же вас записывает на нужную дату. Так к специалистам попали в Иркутской области больше 2.5 миллионов раз. Ну и на третьем оказались порталы записи.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Запустят роботизированный сервис обзвона пациентов
Автоматический обзвон записавшихся на прием к врачу запустят в регионе в первой половине февраля. Сейчас людей обзванивают операторы медицинских колл-центров, у которых не всегда получается охватить всех пациентов.
Автоматический обзвон позволит освободить записи, которые пропали бы из-за неявки на прием записавшегося.