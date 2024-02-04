К вопросу возобновления перелётов в Шанхай обещают вернуться в апреле

Провал проекта специалисты отрасли связывают с неудачным временем старта продаж, который пришёлся на период подготовки к Китайскому Новому году. В этот период активная жизнь в КНР замирает. Кроме того, важным фактором причины низких продаж называли высокую стоимость билетов. В момент открытия продаж стоимость перелёта туда-обратно была установлена в районе 80 тысяч рублей.