В Москве до конца года продлен бесплатный проезд электромобилей по платным трассам

Электромобили до конца 2024 года смогут ездить по платным федеральным трассам бесплатно. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на телеграм-канал департамента транспорта Москвы.
«Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно купить или арендовать бесконтактный транспондер у “Автодора”, предоставив документы на авто с электрическим двигателем», — говорится в сообщении.
Как отмечают в столичном Дептрансе, такие меры помогают стимулировать водителей пересесть на электромобили и улучшают экологическую обстановку в столице.