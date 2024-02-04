Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию

АЛМАТЫ, 4 фев — Sputnik. В 2023 году иностранцы ездили в Россию почти на 20% больше, чем годом ранее. Турпоток начал оживать, показав рост в 3,5 раза: туристы поехали из Китая, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов и Туркменистана.
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В январе-декабре 2023 года количество поездок иностранных граждан в Россию выросло на 18,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года, следует из опубликованной статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности.
За прошлый год иностранцы пересекли российскую границу 15,4 миллиона раз. В 2022-м количество въездов было около 13 миллионов.
«Статистика погранслужбы ФСБ учитывает количество пересечений гражданами государственной границы. Если один и тот же иностранец за отчетный период неоднократно въезжал в страну, он учитывается столько раз, сколько пересекал границу в одном направлении», — отмечает СМИ.
Уточняется, что, также, ФСБ распределяет данные по целям визита: деловая цель, работа, туризм, частная цель, учеба, переезд на постоянное место жительства, а также обслуживание транспортных средств и военнослужащие.
«В начале 2022 года поездки иностранцев в Россию сдерживали еще действовавшие из-за пандемии ограничения, а после 24 февраля — введенные в ответ на СВО западные санкции, затронувшие авиасообщение, банковский сектор и другие сферы», — уточняется в данных ФСБ.
В 2023 году иностранные граждане приезжали в Россию в основном из стран ближнего зарубежья. Лидерами по въезду стали граждане Казахстана — количество поездок оттуда выросло год к году на 26,7% — до 2,4 миллиона человек.
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Заметно в годовом выражении вырос поток из Узбекистана (+52%) и Таджикистана (+36%).
«Из стран дальнего зарубежья в десятку лидеров вошли Китай и Монголия. Из Монголии количество въездов выросло на 79% — до 311,4 тысячи человек. Граждане Китая в 2023 году приезжали в Россию в шесть раз больше, чем годом ранее», — указывается в информации.
Количество поездок граждан ЕС в Россию в январе—декабре 2023 года увеличилось на 30,8% относительно 2022 года — всего ФСБ зафиксировала 558,1 тысячи поездок против 426,4 тысячи годом ранее.
Среди европейских стран, откуда заметнее всего за год сократилось количество поездок в Россию, оказались: Ирландия, Хорватия, Дания, Венгрия и Румыния.