Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию

«Из стран дальнего зарубежья в десятку лидеров вошли Китай и Монголия. Из Монголии количество въездов выросло на 79% — до 311,4 тысячи человек. Граждане Китая в 2023 году приезжали в Россию в шесть раз больше, чем годом ранее», — указывается в информации.