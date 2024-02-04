В Приморье начали готовить наблюдателей для ЕГЭ

В Приморье стартовала аккредитация общественных наблюдателей на ЕГЭ. Об этом сообщает правительство региона.
Заявки от желающий проконтролировать ход сдачи Единого госэкзамена принимает министерство образования края.
Добровольцы будут работать как в пунктах проведения экзамена, так и наблюдать за сдачей ЕГЭ онлайн. Для этого все пункты проведения экзаменов оборудованы системой видеонаблюдения, которая должна помочь предотвратить использование учениками шпаргалок и помощь педагогов.
Наблюдатели пройдут краткосрочные курсы, после чего получат допуск к этой работе. Приём заявлений и процедура аккредитации завершится за три дня до даты проведения экзамена. Сдача ЕГЭ в Приморье стартует 23 мая.