В Приморье начали готовить наблюдателей для ЕГЭ

Добровольцы будут работать как в пунктах проведения экзамена, так и наблюдать за сдачей ЕГЭ онлайн. Для этого все пункты проведения экзаменов оборудованы системой видеонаблюдения, которая должна помочь предотвратить использование учениками шпаргалок и помощь педагогов.