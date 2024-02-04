Искусство для всех: хабаровский инклюзивный театр «Ключ» радует своими открытиями

— В детстве у Жени было полярное поведение, он толком не говорил, и у меня была мысль организовать самой для сына театральный кружок в детском саду, но так как я работала психологом, и у меня была очень большая нагрузка, а я на работе не могу работать в полсилы, то эта идея так и осталась в мечтах. Но я знала, что именно театр будет развивать его во всех аспектах: в речевых, поведенческих, что только экологичный коллектив может дать Жене возможность быть собой. После окончания школы нам нужна была социализация, и я рада, что Женя попал в это прекрасное пространство. Когда он выступал впервые на сцене ТЮЗа, я плакала… От счастья, от радости… Я никогда не думала, что мой сын будет играть. На знакомство в театр «Ключ» Женя пришел один, ему дали роль пчеловода в спектакле «Мумми-тролли» (6+), и он обиделся, что это была не главная роль. Второй раз с ним на репетицию пошла я, объяснила ему, что эта роль очень интересна и важна, что для каждой роли надо трудиться, и он понял, — рассказала Татьяна.