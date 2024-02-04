Искусство для всех: хабаровский инклюзивный театр «Ключ» радует своими открытиями

Продолжаем рассказывать об артистах инклюзивного театра «Ключ». Евгению Кириллову 23 года. В театр «Ключ» юноша пришёл в 2018 году, но о сцене мечтал со школьных лет. Любовь к искусству Жени привила его мама Татьяна, которая видела в театре не только способ творческого самовыражения, но и развитие речевых и коммуникативных навыков, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на благотворительный фонд «Счастливое детство».
— В детстве у Жени было полярное поведение, он толком не говорил, и у меня была мысль организовать самой для сына театральный кружок в детском саду, но так как я работала психологом, и у меня была очень большая нагрузка, а я на работе не могу работать в полсилы, то эта идея так и осталась в мечтах. Но я знала, что именно театр будет развивать его во всех аспектах: в речевых, поведенческих, что только экологичный коллектив может дать Жене возможность быть собой. После окончания школы нам нужна была социализация, и я рада, что Женя попал в это прекрасное пространство. Когда он выступал впервые на сцене ТЮЗа, я плакала… От счастья, от радости… Я никогда не думала, что мой сын будет играть. На знакомство в театр «Ключ» Женя пришел один, ему дали роль пчеловода в спектакле «Мумми-тролли» (6+), и он обиделся, что это была не главная роль. Второй раз с ним на репетицию пошла я, объяснила ему, что эта роль очень интересна и важна, что для каждой роли надо трудиться, и он понял, — рассказала Татьяна.
— В этот момент я поняла, что его внутренний потенциал безграничен. Надо только развивать и верить. Искренне верить. И быть с Богом в душе, с верой, надеждой, любовью все будет осуществляться, — продолжает рассказывать Татьяна.
Татьяна и Женя — прихожане Никольского храма на улице Прогрессивной в Хабаровске. В храм они пришли в 2019 году, когда он еще строился.
— Мы ходили на службу, помогали в уборке, Женя посещал молодежные собрания, молился, чтобы встретить подругу. Для нас приход стал также теплым коллективом, где Женю знают, где ему рады. Сейчас Женя работает помощником повара в трапезной храма. Старается. Я очень рада, что Женя смог найти себя и в творчестве и в профессии, а также найти друзей, — добавила Татьяна.
Напомним, что проект благотворительного фонда «Счастливое детство» инклюзивный театр «Ключ» представляет собой творческую площадку, на которой реализуется программа социокультурной реабилитации людей с особенностями психофизического развития без ограничения верхней возрастной границы, а также членов их семей. Деятельность проекта осуществляется при поддержке комитета по внутренней политике Хабаровского края, благодаря средствам субсидии на развитие социокультурной деятельности.