В мэрии Владивостока сказали, когда восстановят движение троллейбусов

Во Владивостоке рабочие устраняют последствия аварии на улице Русской. В районе остановки «Заводская» экскаватор оборвал контактный провод троллейбусной линии. Движение электротранспорта приостановлено, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации администрации города движение троллейбусов восстановят к 14 часам.
Инцидент произошел в районе 11 часов утра. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС.
«После завершения оформления необходимых документов специалисты АО “Электротранспорт” приступят к восстановлению линии и запуску движения троллейбусов», сообщили в мэрии.
ОБНОВЛЕНИЕ.
Как сообщили специалисты мэрии, движение троллейбусов запущено по маршруту № 11 «Автовокзал — Клиническая больница». Восстановительные работы продолжаются. О запуске маршрута № 5 будет сообщено дополнительно.