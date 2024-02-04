Президент Намибии умер после обнаружения рака

В январе офис президента сообщил, что у 82-летнего Гейнгоба в ходе медосмотра обнаружили раковые клетки и ему предстоит курс лечения. При этом подчеркивалось, что на фоне приближающихся президентских и парламентских выборов, запланированных на конец 2024 года, Гейнгоб будет продолжать исполнять обязанности главы государства.