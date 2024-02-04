Президент Намибии умер после обнаружения рака

В январе офис президента сообщил, что у 82-летнего Гейнгоба в ходе медосмотра обнаружили раковые клетки и ему предстоит курс лечения. При этом подчеркивалось, что на фоне приближающихся президентских и парламентских выборов, запланированных на конец 2024 года, Гейнгоб будет продолжать исполнять обязанности главы государства.
«С величайшей скорбью и сожалением сообщаю вам, что наш любимый доктор Хаге Г. Гейнгоб, президент Республики Намибия, ушел из жизни сегодня, в воскресенье, 4 февраля 2024 года, около 00.04 (01.04 мск — ред.) в больнице Lady Pohamba, где он проходил лечение», — говорится в заявлении офиса президента.
Отмечается, что кабинет министров «соберется немедленно, чтобы принять необходимые государственные меры» в связи со смертью президента.