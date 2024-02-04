Новую врачебную амбулаторию открыли в поселке Средний Усольского района

В поселке Средний Усольского района открыли новую врачебную амбулаторию. Здание возвели в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
— Врачебная амбулатория будет обслуживать более семи тысяч человек. В том числе — из прилегающих населенных пунктов, — рассказали в правительстве Иркутской области.
Учреждение оснастили всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Входная группа оборудована пандусом для маломобильных групп пациентов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Шелеховском районе Иркутской области в результате столкновения легковой машины и большегруза погибла 14-летняя девочка. ДТП произошло на 78 километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал».