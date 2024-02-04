В Омске отремонтируют 7 памятников и бюстов по программе города

Омская мэрия расширила перечень памятников, которые будут отремонтированы по городской программе «Развитие культуры». Если некоторое время назад в списке значились всего 2 объекта — это памятники «Солдат-Победитель» и «Мать» в парке Победы.
В новой редакции сюда включили еще пять объектов — памятник Борцам Революции в Старозагородной Роще, бюст Карбышеву у здания таможни, памятник Борцам Революции у площади Ленина, стелу в сквере имени П. Морозова и памятник Ленину на Ильинской горке.
Напомним, что в регионе в текущем году собираются обновить 40 памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны. Об этом в январе сообщал губернатор Хоценко.