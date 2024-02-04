В Красноярске активистку Ольгу Суворову направили в психиатрическую клинику

Об этом сообщили СМИ «Проспект Мира» и ТВК.
Уточняется, что амбулаторная психиатрическая экспертиза по делу красноярки проведена еще в 2023 году. Ее результаты стали известны в конце января.
Соратники Суворовой рассказали журналистам, что отклонением признали то, что общественница «фиксирована на стремлении помочь окружающим» и что она активно участвовала в общественной жизни региона. Якобы это и послужило основанием для направления Ольги в стационар на 30 дней.
В конце прошлого года на Суворову завели уголовное дело, когда она обвинила полицейского в избиении. СК изучил видео с камер и опроверг эту информацию. Активистку задержали по этому делу в аэропорту, когда она возвращалась с заседания инициативной группы другой красноярки — Екатерины Дунцовой.