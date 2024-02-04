В Красноярске активистку Ольгу Суворову направили в психиатрическую клинику

В конце прошлого года на Суворову завели уголовное дело, когда она обвинила полицейского в избиении. СК изучил видео с камер и опроверг эту информацию. Активистку задержали по этому делу в аэропорту, когда она возвращалась с заседания инициативной группы другой красноярки — Екатерины Дунцовой.