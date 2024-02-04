Красноярцам представили данные о превышении концентраций вредных веществ в городе

В министерстве экологии Красноярского края рассказали о результатах мониторинга воздуха с 19:00 2 февраля до 19:00 3 февраля.
В Красноярске передвижной лабораторией зафиксированы превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций на:
Юшкова по азота диоксиду 1,35 ПДК; Норильская взвешенные частицы (до 2,5 мкм) 1,14 ПДК.
Стационарные посты показывали следующие превышения в разных районах.
АПН Северный:
по оксиду углерода — 1,1 ПДК по оксиду азота — 1,57 ПДК.
АПН Солнечный:
по сероводороду до 1,19 ПДК.
АПН Кировский:
по оксиду углерода — 1,08 ПДК по оксиду азота — 1,34 ПДК по сероводороду до 1,75 ПДК по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) до 1,86 ПДК.
АПН Свердловский:
по оксиду углерода — 1,34 ПДК по сероводороду до 1,25 ПДК по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) до 1,21 ПДК.
АПН Ветлужанка:
по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) до 2,22 ПДК.
Напомним, до 7 часов 4 февраля на территории Красноярска действует НМУ первой степени опасности.