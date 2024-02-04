Новосибирский онколог Носов назвал самые распространенные виды рака у детей

Новосибирская детская клиническая больница скорой медицинской помощи опубликовала материал, посвященный теме детской онкологии. Коснуться одной из самых пугающих тем для всех родителей врачи решили, чтобы в очередной раз напомнить важность своевременного обращения за медицинской помощью.
Онколог ГДКБСМП, доцент кафедры детской и госпитальной хирургии Василий Носов рассказал, что чаще всего у детей выявляют злокачественные заболевания кроветворной системы, опухоли головного и спинного мозга, нефробластому (рак почки), нейробластому, опухоли кости.
«Некоторые из этих заболеваний имитируют заболевания сердца и легких, вызывают неспецифические симптомы, поэтому только врач-онколог может определить причину, — объясняет Василий Носов. — В Городской детской больнице скорой помощи есть всё необходимое для диагностики — аппараты УЗИ, КТ и МРТ, что позволяет в кратчайшие сроки установить диагноз. Сегодня мы живём в эпоху появления таргетных препаратов, индивидуальной терапии, генной технологии, что позволяет подбирать пациентам индивидуальное лечение, а это также влияет на продолжительность жизни и положительный исход заболевания онкобольных пациентов».
Врачи подчеркивают, что в терапии онкологических заболеваний, как взрослых, так и детей, время является ключевым фактором. Чем раньше поставлен диагноз и начато лечение, тем больше шансов на полное выздоровление.
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал, что в регионе планируют построить детский онкоцентр, в котором будут проводить пересадку костного мозга.