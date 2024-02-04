Новосибирский онколог Носов назвал самые распространенные виды рака у детей

«Некоторые из этих заболеваний имитируют заболевания сердца и легких, вызывают неспецифические симптомы, поэтому только врач-онколог может определить причину, — объясняет Василий Носов. — В Городской детской больнице скорой помощи есть всё необходимое для диагностики — аппараты УЗИ, КТ и МРТ, что позволяет в кратчайшие сроки установить диагноз. Сегодня мы живём в эпоху появления таргетных препаратов, индивидуальной терапии, генной технологии, что позволяет подбирать пациентам индивидуальное лечение, а это также влияет на продолжительность жизни и положительный исход заболевания онкобольных пациентов».