Восьмой региональный сосудистый центр готовят к открытию в Новосибирской области

Его открыли на базе Карасукской центральный районной больницы. Это первый подобный центр на базе ЦРБ. Сообщение об этом было опубликовано в группе Карасукской ЦРБ в ВК.
Сейчас там продолжается оснащение кабинетов лучевой диагностики новым оборудованием, которое позволит получать снимки лучшего качество при меньшем облучении пациента.
Сердцем Регионального сосудистого центра станет ангиограф, благодаря которому врачи смогут выполнять открытые и малоинвазивные процедуры в одном помещении и с минимальной лучевой нагрузкой.
Восьмой региональный сосудистый центр должен обеспечить новосибирцам своевременную помощь при острых коронарных состояниях, а также круглосуточную специализированную лечебно-диагностическую помощь пациентам с инфарктами.
Точная дата открытия восьмого Регионального сосудистого центра будет известна, когда Минздрав выдаст лицензию и больница получит заключение Роспотребнадзора.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что ИИ помогает врачам Новосибирской области обнаружить инсульт.