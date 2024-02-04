В каких областях Казахстана закрыли дороги 4 февраля

АСТАНА, 4 фев — Sputnik. Национальная компания «QazAvtoJol» сообщила о закрытии трасс в Казахстане 4 февраля в связи с непогодой.
«Введено ограничение движения для всех видов транспортных средств на пяти участках автодорог республиканского значения в пяти областях», — сообщает национальный оператор автодорог республиканского значения.
На автодорогах республиканского значения задействовано 337 единиц техники и 457 человек, уточнили в нацкомпании.
Закрытие трасс в Жамбылской области 4 февраля
Участок дороги Алматы — Ташкент — Термез, 159−238 км, участок с. Кенен — с. Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) — 79 км. Причина: туман, ограничение видимости, ветер.
Закрытие трасс в области Жетысу 4 февраля
Участок дороги Ушарал — Достык, 84−184 км, участок станция Коктума — станция Достык — 100 км. Причина — метель, ограничение видимости.
Закрытие трасс в Карагандинской области 4 февраля
Участок трассы Екатеринбург — Алматы, Северо-Восточный обход, 0−16 км, участок с. Пришахтинск — с. Новостройка — 16 км. Снег, метель, ограничение видимости.
Закрытие трасс в Костанайской области 4 февраля
Участок дороги Жезказган — Петропавловск, 252−335 км, участок граница Улытауской области -Аркалык — 83 км. В связи с ухудшением погодных условий в области Улытау.
Закрытие трасс в области Улытау 4 февраля
Участок дороги Жезказган — Петропавловск, 137−252 км, участок п. Улытау — граница Костанайской области — 115 км. Метель, ограничение видимости.