Для строительства Северного обхода в Омске вырубят деревьев на 35 млн рублей

Об этом сообщает портал «СуперОмск» со ссылкой на пояснительную записку проекта «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области». Финансирование работ пройдет по программе «Развитие транспортной системы Омской области».
Ранее жителям Омской области удалось отстоять запрет на вырубку 35 га леса в Подгородском лесхозе ради строительства дороги, которая соединила бы федеральные трассы Омск — Тюмень и Челябинск — Новосибирск.
Напомним, мы писали, что 68-летнего омича могут посадить на два года из-за вырубки деревьев.