Хромой и без клыков: хищника, державшего в страхе три поселка, поймали

Охотничьи службы Хабаровского края продолжают вести работу по отлову опасных тигров. При всей своей красоте эти дикие кошки по-прежнему представляют угрозу для людей и домашних животных. В поисках пищи они выходят к населенным пунктам, и в этом случае главное — не попасться на их пути.
Очередной краснокнижный хищник угодил в ловушку в районе села Бичевая района имени Лазо. Он долгое время держал в страхе жителей нескольких поселков. Его видели в Среднехорском, Кузузовке и Бичевой. Тигр оказался сильно травмирован: имел много повреждений передних лап, из всех клыков остался целым лишь один. Очевидно, он уже не мог полноценно охотиться, поэтому выбирал жертв попроще.
В управлении охотничьего хозяйства краевого правительства сообщили, что отловленного самца в ближайшее время доставят в центр реабилитации в Алексеевке Приморского края. После того, как ветеринары дадут свое заключение, судьбу тигра решит Росприроднадзор.