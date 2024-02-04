Хромой и без клыков: хищника, державшего в страхе три поселка, поймали

Очередной краснокнижный хищник угодил в ловушку в районе села Бичевая района имени Лазо. Он долгое время держал в страхе жителей нескольких поселков. Его видели в Среднехорском, Кузузовке и Бичевой. Тигр оказался сильно травмирован: имел много повреждений передних лап, из всех клыков остался целым лишь один. Очевидно, он уже не мог полноценно охотиться, поэтому выбирал жертв попроще.