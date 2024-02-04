В Новосибирске сотрудники ГИБДД ищут ночных дрифтеров

Экипажи ДПС будут дежурить около старого аэропорта после жалобы жителей Новосибирска на ночных дрифтеров. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Напомним, что жители новостроек по улице Аэропорт, 2/2 в Новосибирске пожаловались на ночных гонщиков, которые дрейфуют на кольце около старого аэропорта и мешают им спать.
После публикации в социальных сетях информация поступила в Госавтоинспекцию Новосибирска. В результате было принято решение разместить экипажи ДПС около этого места.
«По данному публикации информация поступила в Госавтоинспекцию, экипажи ДПС будут приближены к данному месте. При выявлении административных правонарушений будут привлечены к административной ответственности», — заявили в ГИБДД.